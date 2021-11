Boate Kiss: Sobrevivente da tragédia se especializou em prevenção de incêndio e casou com enfermeira que cuidou dele

Naquele janeiro de 2013, Emanuel estava de férias do curso de Engenharia de Minas, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), em Porto Alegre. O irmão gêmeo Guilherme ainda vivia os efeitos de greves no ano anterior e permanecia em Santa Maria, onde cursava Relações Internacionais na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Por isso, para que não passassem o aniversário de 19 anos separados, viajou à cidade do Centro do estado para comemorarem juntos.

A festa na Kiss, no sábado dia 26 de janeiro daquele ano, foi escolhida para a celebração de mais um ano juntos, o que seria completado três dias depois. A casa noturna estava tão lotada que alguns colegas de Guilherme decidiram ir embora mais cedo ou buscaram a área de fumantes, na rua, para fugir do desconforto. No momento do incêndio, permaneceram apenas os irmãos, a namorada e cunhada de Guilherme, na época, e um amigo de infância deles.

“Achávamos, inicialmente, que era briga, porque não tínhamos visão do palco. Começou a gerar um certo tumulto e nos escoramos no bar para deixar as pessoas passarem. Mas uns 30 segundos depois começamos a visualizar fumaça e tivemos a percepção que era incêndio, e então começamos a sair em direção à saída de emergência”, recorda Emanuel.