Boca Rosa surpreende fãs ao mostrar antes e depois dos procedimentos estéticos

Bianca Andrade, que teve seu nome envolvido em uma polêmica de traição recentemente , chamou atenção de seus seguidores na última quarta-feira (24) ao compartilhar um “antes e depois” de seus procedimentos estéticos no rosto.

Segundo a influenciadora, sua primeira harmonização facial – procedimento queridinho dos famosos – foi realizada em 2018, onde fez aplicações nas maçãs do rosto, queixo, nariz, e lábios. Contente com o resultado, ela exaltou o procedimento. “Aqui eu não tinha harmonização ainda. Todo mundo que fala da minha harmonização se encanta. Já retoquei a boca várias vezes, narizinho, queixo a gente colocou agora e eu ainda não tinha colocado. Olha a diferença de volume das maçãs do rosto”, comentou ela, a partir da ferramenta stories, no Instagram.

Empresária do ramo da beleza há anos, a influenciadora chegou a faturar R$ 120 milhões em 2020. Atuante na área de marketing e e-commerce de sua empresa, ela atribuiu o sucesso ao trabalho duro e sua participação no programa “Big Brother Brasil”. Após o trunfo profissional, em julho de 2021, Bianca deu à luz a seu primogênito, Cris, do relacionamento com Fred Desimpedidos.