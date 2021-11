Bolivianos furam pneus de carros que circulam pela cidade durante protesto

Um vídeo divulgado em grupos de WhatsApp, mostra a ação de pessoas que estão participando do protesto que acontece na cidade de Cobija, lado boliviano, na fronteira do Acre.

Como foi noticiado anteriormente, o protesto iniciou nesta quarta-feira, dia 10, organizado por associações de moradores e mototaxistas, onde exigem o congelamento e até redução de produtos para alimentação, como carne e cesta básica principalmente.

Os organizadores ainda se reuniram na Câmara Municipal de Cobija e após duas horas, não houve acordo entre as partes. Daí ficou resolvido que os bloqueios continuariam nas pontes de acesso à Brasiléia e Epitaciolândia, além de várias ruas da cidade de Cobija.

No vídeo, mostra homens que supostamente são mototaxistas, abordando um veículo taxi que não teria aderido ao protesto. Munidos de tábuas com prego na ponta, furam os pneus do carro, sem que o motorista possa fazer nada.

A preocupação das autoridades locais no lado boliviano, é que os ânimos possam ultrapassar o bom senso e aconteça cenas como essa, ou até pior com maior violência contra as pessoas.

Se aconselha prudência ao circularem pelas ruas em veículos, já que existem vários pontos de bloqueio espalhados pela cidade de Cobija.