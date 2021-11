Bolsonaro a Valdemar: “Não seremos marido e mulher: seremos família”

A decisão pelo PL ocorreu após Valdemar Costa Neto ameaçar deixar a base de apoio do presidente .O chefe do Executivo federal também acenou ao ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI), que está licenciado da presidência do Progressistas e que deve compor a coligação do presidente em 2022.

“Mas vocês todos fazem parte dessa nossa família. O Ciro do outro lado… Não foi fácil essa decisão, sempre tentando puxar brasa para sua sardinha. Obviamente, isso nos deixa bastante feliz, porque é sinal que nós somos queridos. Obviamente, não podemos agradar todos, mas fazemos o possível”, prosseguiu.

Em discurso, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, destacou alguns feitos do governo Bolsonaro, como Auxílio Brasil, Marco Legal do Saneamento, leilão do 5G e o agronegócio.

“Senhor presidente, temos a noção exata da responsabilidade ao empunhar as bandeiras de sua obra a frente de um governo que nunca se intimidou. Esse é o Brasil que está sendo construindo, o Brasil que, juntos, vamos abraçar para prosperar. Bolsonaro, seja bem-vindo a 22, seja bem-vindo ao Partido Liberal”, declarou Costa Neto.

Já o senador Jorginho Mello (PL-SC), que deve se lançar a governador do estado no ano que vem, disse que a “família do PL está feliz” com a entrada de Bolsonaro na legenda. “A família PL brasileira está feliz, está contente porque traz um estadista para ser reeleito presidente do Brasil.”