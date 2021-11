Bolsonaro coloca em dúvida filiação ao PL e pode bagunçar mais uma vez cenário eleitoral do Acre

Dado como certo no PL, o destino político do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) pode ter voltado novamente a estaca zero. Sites nacionais noticiaram neste domingo (14), que de Dubai, onde cumpre agenda, o presidente colocou em dúvida sua filiação ao Partido Liberal (PL). O motivo seria o apoio da sigla a políticos de esquerda, que irritaram o clã Bolsonaro.

A filiação, que estava agendada para o próximo dia 22, após o retorno de Bolsonaro dos países árabes, onde faz um giro, tende a ser postergada.

Esse passo pra trás de Bolsonaro pode bagunçar também o cenário eleitoral do Acre. A deputada federal Mara Rocha, que é pré-candidata ao Governo, já estava contando com o apoio do presidente, que por outro lado, estava se distanciando do palanque de Gladson, que também dava como certo o apoio do presidente, só que antes do anúncio de sua filiação ao PL.

Se a desistência se confirmar, e se Bolsonaro decidir ir para o PP, partido no qual vinha mantendo conversas junto com o PL, o vento volta a soprar para o lado do governador Gladson Cameli. Já Mara, precisará alçar voo solo na campanha.