Bolsonaro constrange Michelle ao revelar intimidade do casal; assista

Jair Bolsonaro deixou sua mulher, Michelle Bolsonaro, ao revelar uma intimidade do casal na manhã desta quinta-feira (11). Em evento com seus apoiadores, o presidente deu a entender que ele e a primeira dama tiveram um “momento quente” entre quatro paredes antes de se encontrarem com o público.

“Bom dia a todos, menos para a primeira dama, porque eu já dei um bom dia muito especial para ela hoje. Acredite se quiser”, disse Bolsonaro, aos risos. Ele conseguiu arrancar aplausos de seus apoiadores durante o evento transmitido ao vivo pela TV Brasil, contrangendo Michelle.

O trecho com a fala do presidente viralizou após o jornalista Bernardo Mello Franco, do jornal O Globo, compartilhar o vídeo em seu perfil no Twitter. A partir disso, diversos memes foram criados, a grande maioria tirando sarro de Bolsonaro e alguns outros lamentando o fato de Michelle ter sido exposta pelo marido de maneira jocosa a uma multidão de desconhecidos.

“Parece que ele encara transar com a própria esposa um evento de muito orgulho, tanto que ele precisa dividir com todo mundo. Imagina o quanto é raro acontecer isso pra ele não se segurar e precisar avisar a todos cheio de orgulho. Pobre Michele”, comentou o tuiteiro identificado apenas como Leonardo. “Quando aquilo que seria normal precisa ser anunciado é porque se transformou num evento raro”, escreveu outro, identificado como Alexandre. “Deve ter sido os piores 30 segundos da vida dela”, palpitou a psicóloga Amanda Lima.

No evento, Jair Bolsonaro apresentou novas diretrizes de seu governo, principalmente no setor da economia, bastante abalada desde o início de sua gestão.

Assista ao momento em que Bolsonaro faz piada sobre o momento de intimidade com Michelle e algumas reações publicadas no Twitter: