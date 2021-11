Bolsonaro diz que Omar Aziz, da CPI da Covid, tem “cara de capivara”

Neste sábado (6/11), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a criticar os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19, que foi encerrada na semana passada. O relatório final da CPI pede o indiciamento do mandatário.

Após participar de motociata no Paraná, entre os municípios de Piraí do Sul e Ponta Grossa, Bolsonaro discursou a apoiadores e focou sua artilharia no presidente da CPI, o senador Omar Aziz (PSD-AM), a quem chamou de “cara de capivara”.

“A única acusação bombástica da CPI do Omar Aziz foi a de que temos um presidente que é motoqueiro. Aquele cara de capivara me chamando de motoqueiro, me acusou como se eu fosse ficar indignado. Pode falar motoqueiro ou motociclista. Eu sei o que é liberdade sobre duas rodas”, disse.

Leia mais em Metrópoles.