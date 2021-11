Bolsonaro mandou trocar Golpe de 64 por “revolução” no Enem, diz Folha de S. Paulo

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) censurou questões sobre a ditadura militar no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Segundo reportagem do jornal Folha de S.Paulo, Bolsonaro pediu ao ministro da Educação, pastor Milton Ribeiro, para que questões sobre o Golpe Militar de 1964 fossem tratadas como revolução.

O governo passa por uma crise que envolve denúncias de interferência em conteúdo e assédio moral de servidores. O pedido de Bolsonaro teria sido feito no primeiro semestre, segundo relataram integrantes do governo.

Capitão reformado, Bolsonaro é defensor da ditadura militar (1964-1985), já elogiou torturadores e tem histórico de criticar o Enem por uma suposta abordagem de esquerda.

Após denúncias de interferência na prova por parte dos servidores, ele disse nesta semana que o exame começava a ficar com a “cara do governo” e voltou a criticar a prova.

A visão de Bolsonaro contraria os fatos e a historiografia, que apontam o movimento de 1964 como um golpe militar ou civil-militar, na visão de alguns historiadores.

