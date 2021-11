Bolsonaro nomeia ex-chefe da PRF no Acre como novo corregedor-geral da instituição

O Governo Federal nomeou um novo corregedor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Trata-se de Wendel Benevides Matos. Ele assume o cargo no lugar de Jader Augusto Roberão Bezerra. As informações constam no Diário Oficial da União desta quarta-feira (10).

O ato assinado pelo ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI), determina que Wendel Matos fique no cargo por dois anos, assim como ocorreu com o seu antecessor. De acordo com informações do R7, o novo corregedor-geral da PRF é formado em direito e estava na corregedoria-geral da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

O site informa ainda que o currículo de Wendel Matos é marcado por atuações dentro da Polícia Rodoviária Federal. Ele iniciou a carreira, em 1994, na Delegacia da PRF em Ji-Paraná (RO). Depois, assumiu algumas chefias, como a do Núcleo de Ética e Disciplina de Rondônia e Acre, da Divisão de Correição e Disciplina e Divisão de Corregedoria do DPRF, além de ter sido corregedor regional da 20ª Superintendência da Polícia Rodoviária Federal de Sergipe.