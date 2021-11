Bolsonaro prevê possibilidade de autorização de novos concursos públicos

Após levantar a possibilidade de reajuste salarial para os servidores públicos, o presidente Jair Bolsonaro não descartou a autorização de novos concursos públicos em 2022.

No entanto, o representante do Executivo destacou que as novas autorizações seriam limitadas às áreas essenciais e citou a editais policiais como exemplo.

“Concurso público [vamos autorizar] apenas o essencial, como fizemos com a PF [Polícia Federal] e PRF [Polícia Rodoviária Federal]”, afirmou Bolsonaro durante entrevista concedida na última terça-feira (16/11).

Sobre o reajuste salarial, integrantes da equipe Econômica não se opuseram à ideia do presidente Jair Bolsonaro de conceder o reajuste para os servidores públicos em ano eleitoral.

De acordo com informações publicadas pelo jornal Folha de São Paulo, em reunião realizada na última terça-feira (16/11), os integrantes da equipe pontuaram que o reajuste poderia ser concedido se fossem realizados cortes.

Tal reajuste, no entanto, só será concedido caso o texto da PEC dos Precatórios seja aprovado.

A expectativa é de que o texto pode ser votado em dois turnos até o fim de novembro. A proposta foi enviada ao Congresso em agosto, e já foi aprovada pela Câmara dos Deputados.

Importante destacar que durante o ano eleitoral é vedada a nomeação ou contratação de novos servidores apenas nos três meses que antecedem as eleições, realizadas em outubro, e até a posse dos eleitos.

Novos editais de concursos públicos já autorizados

Concurso TCU

O edital do concurso para o Tribunal de Contas da União foi publicado com a oferta de 20 vagas imediatas, além de cadastro de reserva, para o cargo de auditor federal de controle externo.

As inscrições para o concurso TCU tem prazo para realização do dia 01 de novembro de 2021 até o dia 20 de dezembro de 2021, com taxa no valor de R$ 180.

As provas estão marcadas para 13 de março (objetiva) e 22 de maio (discursiva). Veja todos os detalhes aqui!

Concursos Públicos – edital CGU

O novo concurso CGU (Controladoria Geral da União) tem a FGV definida como banca organizadora para o edital destinado ao preenchimento de 375 vagas de níveis médio e superior.

De acordo com o ministro e representante do órgão, Wagner Rosário, o edital será publicado na segunda quinzena de novembro deste ano de 2021. As provas, por sua vez, devem ser realizadas em fevereiro de 2022.

Concurso Ibama

A comissão organizadora do concurso para o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (concurso Ibama) foi designada. Sete empresas já apresentaram as propostas para organização do certame.

O edital terá 568 vagas divididas da seguinte forma:

Analista ambiental, 96 vagas de nível superior;

Analista administrativo, 40 vagas de nível superior;

Técnico ambiental, 432 vagas de nível médio

Veja todos os detalhes aqui!

Pec dos precatórios – Concurso IBGE

O edital do concurso IBGE, com 200 mil vagas, tem banca organizadora em definição e início das inscrições anunciadas para dezembro de 2021.

As vagas são distribuídas da seguinte forma:

181.898 vagas para a função de Recenseador : remuneração por produção, de acordo com o número de domicílios visitados e questionários respondidos.

: remuneração por produção, de acordo com o número de domicílios visitados e questionários respondidos. 5.450 vagas para a função de Agente Censitário Municipal : salário de R$ 2.100.

: salário de R$ 2.100. 16.959 vagas para a função de Agente Censitário Supervisor: salário de R$ 1.700

Veja o panorama aqui!

Concurso ICMBio

Está autorizada a realização de um novo concurso para o Instituto Chico Mendes de Conservação de Biodiversidade (concurso ICMBio) com a oferta de 171 vagas de níveis médio e superior. Veja todos os detalhes aqui!