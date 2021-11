Bolsonaro sanciona vale-gás: mais de 140 mil famílias serão beneficiadas no Acre

O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta segunda-feira (22) o auxilio “Gás dos Brasileiros” , conhecido como vale-gás, que vai beneficiar famílias de baixa renda a comprar o botijão de gás de 13 kg. O texto prevê que a cada dois meses, um valor correspondente a uma parcela de, no mínimo, 50% da média do preço nacional de referência do botijão de 13 kg será depositado aos beneficiários. O programa terá duração de 5 anos.

Os pagamentos, no entanto, ainda não têm data para começar, já que dependem da liberação de recursos do orçamento.

No Acre, mais de 141,9 mil famílias estão aptas a receber o vale-gás. São famílias em situação de vulnerabilidade social inscritas no Cadastro Único (Cadúnico). O programa não abriu novas inscrições, utilizando a base de dados do Cadastro Único e do BPC para fazer o pagamento que será feito preferencialmente à mulher chefe de família.