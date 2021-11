Bolsonaro sonda assessores por palanques em 2022 e escala ministros candidatos

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) conversou ontem com ministros e assessores sobre a montagem de palanques de aliados para sua campanha à reeleição.

Segundo o blog apurou, Bolsonaro tem sondado ministros e aliados que possam disputar cargos eletivos, como o caso do general Augusto Heleno, hoje chefe do gabinete de segurança institucional. Heleno, afirmam assessores do governo, não se entusiasmou com a ideia de sair candidato a deputado federal pelo Distrito Federal.

E, no caso do Senado, a ministra Flavia Arruda tem a preferência como parte do acordo do apoio do PL — partido dela — ao governo federal. Ainda não está definido se ela sairá para o Senado ou para o governo do Distrito Federal.

Em São Paulo, palanque prioritário, Bolsonaro ainda tenta convencer o ministro Tarcisio Freitas (Infraestrutura) a sair candidato ao governo de São Paulo — e sugeriu, até, o nome do ex-ministro Ricardo Salles como vice. No entanto, ministros da ala política defendem que Salles saia a deputado federal.

Por ora, o ministro da Infraestrutura tem resistido ao plano de Bolsonaro pois acredita ter mais chances na disputa pelo Senado pelo estado de Goiás.

Salles, que é ex-ministro do Meio Ambiente, é cotado também para dar palanque a Bolsonaro em uma candidatura ao Senado por São Paulo — assim como deseja Bolsonaro com a deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP), como o blog mostrou nesta semana.

