Bomba! Veja a lista dos acreanos mais cotados para o Big Brother Brasil 22, da Rede Globo

Foi dada a largada para descobrir quem assumirá o posto de novo milionário do Brasil. A seleção para o BBB22 ainda está acontecendo nos Estúdios Globo no Rio de Janeiro contando com a presença de Boninho e do novo apresentador da atração, Tadeu Schmidt.

A coluna recebeu informações que dois acreanos podem estar na mira da equipe de Boninho, e poderão integrar o elenco do reality global. O vínculo dos novos participantes do Big 22 ocorrerá a partir da segunda quinzena de dezembro de 2021. Já o confinamento acontecerá a partir do dia 08 de janeiro.

Entre os nomes citados, o professor de medicina da Ufac e nutrólogo, Geovanni Casseb pode integrar o elenco. Geovanni curte férias em Maldivas, onde festejou seus 43 anos. Já não é a primeira vez que o nome do médico acreano é citado para integrar o BBB.

Apadrinhada de Gleici? A Miss Acre 2014 e modelo Iasmyne Sampaio, também pode integrar o novo elenco. Iasmyne que já participou de entrevistas em edições anteriores, poderia ser indicação da acreana e campeã Gleici Damasceno. Em suas redes sociais, a acreana compartilhou momentos na companhia da ex-BBB e campeão Gleici Damasceno.

A blogueira acreana Juh Vellegas também pode estar na mira da Globo. Com mais de 194 mil seguidores, a acreana sempre é destaque nos jornais acreanos. Recentemente a blogueira foi destaque na imprensa a acreana após ser ‘barrada’ no cruzeiro que teria o show do cantor Wesley Safadão.

Juliana se manifestou e explicou o motivo em seu perfil no Instagram: sua vacina Sputnik não tem validade no brasil. Juliana segue com agenda em São Paulo na companhia do marido e amigos. Seguidores da acreana andam desconfiado, principalmente após as publicidades de Juliana terem sido quase extintas do seu perfil. De acordo com os boatos, Juh poderia estar encerrando as parcerias por conta do reality. Será? Vamos aguardar, né!

Jéssica Ingrede é sem dúvida a digital influencer mais poderosa do Acre. Com mais de 250 mil seguidores, a acreana já foi notada pelo jogador de futebol da seleção brasileira Neymar Júnior, entre outras personalidades. Jéssica sempre é convidada para representar o estado em viagens publicitárias. Jéssica seria um dos nomes ventilados para integrar o elenco de influencer global.

Cumprindo agenda na cidade maravilhosa, o produtor e CEO da agência e academia de modelos Three, Lucas Ly, também pode já ter participado da entrevista no reality global. Segundo boatos, Lucas teria comentando para amigos próximos sobre uma possível entrevista em uma emissora no RJ. Procurado pela coluna, Lucas não quis falar sobre o assunto, mais garante que breve vai revelar novidades em suas redes sociais.

A jornalista, colunista social e cientista política Kelly Kley também seria indicação de uma famosa atriz acreana que reside no Rio de Janeiro. Kelly, recentemente fez uma viagem misteriosa e não revelou muitos detalhes do seu roteiro. Será?

Esclarecendo que todos os citados não confirmaram em nenhum momento sua participação no reality global. Mas fica a torcida pela vaga de um acreano no BBB22.