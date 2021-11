Brasileiro viraliza no exterior após se casar com 9 mulheres

Arthur já mantinha um relacionamento com Luana Kazaki e o casal até desfrutou de uma lua de mel. Adeptos do poliamor, eles tomaram a decisão de celebrar o “matrimônio” com o número de parceiros com quem se relacionam.

Para isso, o modelo pediu a mão das outras mulheres, que toparam participar do momento. Eles decidiram “oficializar” a união em prol do “amor livre” e contra a monogamia.

O caso chamou a atenção de diversos portais internacionais. O “casamento” foi noticiado em países na Europa e até na China. O Daily Star, da Inglaterra, por exemplo, publicou que um “homem se casa com nove mulheres para celebrar o amor livre e protestar contra a monogamia”.