A bruxa esteve à solta neste último domingo (21), mas no melhor dos sentidos: fãs da saga Harry Potter, no Acre, foram para o Via Verde Shopping, em Rio Branco, conferir de perto – e à caráter – um dos filmes da saga, Harry Potter e a Pedra Filosofal.

O clássico foi reexibido em programação especial no Cine Araújo. Os fãs, além de conferirem de perto, se vestiram como os bruxinhos da saga.

Veja um dos vídeos que circula na web: