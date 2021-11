Bucks vencem Lakers com grande noite de Antetokounmpo

O Milwaukee Bucks (7-8) venceu o Los Angeles Lakers (8-8) por 109 a 102 na noite desta quarta-feira (17), em uma grande atuação de Giannis Antetokounmpo.

O grego anotou 47 pontos e conseguiu sua maior pontuação na temporada, ainda registrando nove rebotes, um roubo de bola e um toco.

Bobby Portis (17 pontos), Khris Middleton (16 pontos e seis assistências) e Pat Connaughton (16 pontos e 4-8 nas bolas de três) também tiveram bons números pelos Bucks.

Pelo lado dos Lakers, Talen Horton-Tucker (duplo-duplo com 25 pontos e 12 rebotes), Anthony Davis (18 pontos, nove rebotes e dois tocos) e Russell Westbrook (duplo-duplo com 19 pontos e 15 assistências) apresentaram bom desempenho.

Um fator decisivo dentro da equilibrada partida foi a vitória dos Bucks dentro da área pintada, tanto em rebotes (52 a 48) como em pontos (50 a 44).

O jogo

Os Lakers iniciaram melhor a partida, conseguindo abrir 22-12 no placar nos primeiros sete minutos. Mas os Bucks foram se encontrando pouco a pouco e com 17 pontos de Antetokounmpo no primeiro quarto fecharam a parcial com apenas dois pontos de desvantagem.

No segundo quarto a reação dos Bucks continuou e comandado por 11 pontos de Antetokounmpo, Milwaukee desceu para o intervalo com 11 pontos na dianteira do placar.

Só que os Lakers se mantiveram no jogo e fizeram bom terceiro quarto. Com 19 pontos somados da dupla Horton-Tucker e Davis, a equipe angelina chegou a empatar o duelo e foi para a última parcial perdendo por apenas dois pontos.

Los Angeles até conseguiu se manter firme na última parcial, mas Milwaukee manteve a liderança durante todo o período, contando com 20 pontos da dupla Antetokounmpo e Middleton para confirmar a vitória.

Próximos jogos

As duas equipes voltam a quadra nesta sexta-feira (19). Os Lakers seguem na estrada e enfrentam o Boston Celtics, enquanto os Bucks recebem o Oklahoma City Thunder.