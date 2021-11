Cabeleireira atende jovem com ‘mais piolhos do que fios de cabelo’

Uma cabeleireira de Sidney, na Austrália, revelou ter atendido uma adolescente de 13 anos com “mais piolhos do que fios de cabelos“. Rachel Maroun, 21, é especialista nesse tipo de tratamento. No entanto, ficou em choque com a gravidade do caso em questão.

O tratamento foi compartilhado em uma série de vídeos no perfil mantido por Rachel no TikTok, onde viralizou.

Na descrição da postagem, a cabeleireira conta que a batalha contra a colônia de piolhos durou aproximadamente oito horas — distribuídas ao longo de três dias, conforme mostra a legenda sobre a gravação.

Em registro anterior, Rachel disse que a príncipio pensou em raspar o cabelo da menina: “Mas, eu não queria fazer isso com uma garota de 13 anos com cabelo longo.”

A profissional então optou por eliminar a piolhada com o auxílio de pente e produtos especializados — método que felizmente deu certo.

Em entrevista à agência de conteúdo Jam Press, Rachel esclareceu que a adolescente não chegou a essa situação por uma questão de abandono.