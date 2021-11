Cadastro de reserva da Polícia Civil cobra convocação e cartaz chama atenção: “Governador, devolva o sanduíche”

O cadastro de reserva do concurso da Polícia Civil compareceu nesta quarta-feira (17) pedindo apoio dos deputados estaduais para que o governador Gladson Cameli (PP) cumpra a promessa de convocação. Eles reclamam que após muitas promessas de chamamento, levantando esperança de mais de 500 aprovados que aguardam a oportunidade de trabalho, o chefe do executivo anunciou na semana passada que faria a convocação.

A surpresa, segundo os manifestantes, é que apenas 17 foram convocados. Com cartazes de protestos, os aprovados querem, além de serem convocados, serem ouvidos pelos deputados em uma audiência pública.

Com direito a um boneco com o rosto do Governador fantasiado de palhaço, os aprovados no concurso cobram do governador até mesmo um sanduíche que Gladson comeu ao se reunir com os aprovados, vestir a camisa deles e, mais uma vez, prometer a convocação, e teria feito promessas não cumpridas. “Já que não cumpriu a promessa, queremos pelo menos que devolva o que comeu”, disse uma das manifestantes.

O caso correu em 2019, quando Gladson se reuniu com representantes dos manifestantes, comeu sanduíche e tomou refrigerante com eles, em “mais um momento de promessas vazias”, disse um dos aprovados.