Calegário se reúne com cadastro de reserva da Polícia Civil para buscar soluções e novas convocações

Após o protesto realizado nesta quarta-feira (17) pelo Cadastro de Reserva da Polícia Civil, na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), os deputados se reuniram com o grupo para mediar uma reunião com o governo.

O objetivo é tratar da possibilidade de novas convocações. Os manifestantes consideram que Gladson não cumpriu o que prometeu ao chamar apenas 17 candidatos para o curso de formação.

“Queremos criar uma ponte entre o cadastro e o governo, possibilitando o diálogo entre ambos e criando chances maiores para que possíveis soluções sejam tomadas. O dialogo é o meio principal para resolver a situação”, argumentou o deputado Fagner Calegário.

O representante do Podemos tomou a liberdade de fazer contato com o novo secretário da casa civil, que acenou de maneira positiva para a pauta.