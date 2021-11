Você tem uma bolsa parada em casa sem uso? O Coletivo BocudXs em parceria com a Pastoral do Migrante e Caritas, Paróquia Nossa Senhora das Dores está realizando a campanha “Maria Bonita no Natal” e você pode participar doando uma bolsa em bom estado ou material de higiene pessoal como: Sabonete, creme dental, absorvente, escova de dentes, de cabelo, batom, perfume, hidratante, etc. Além disso você pode doar também roupas, brinquedos, sapatos e sacolões.

Tudo será bem-vindo nessa campanha e sua doação pode ser entregue na sala da Pastoral do Migrante e Caritas, na igreja católica, Centro de Brasiléia.

“Essa campanha nós estamos recebendo de braços abertos e vai ajudar nossas mulheres que estão cadastradas aqui na Pastoral. Toda mulher gosta de ter uma bolsa e nem todo mundo faz esse tipo de doação, e por isso ficamos felizes com essa parceria” disse Leda Santiago, coordenadora da Pastoral do Migrante no município.

A coordenadora do Coletivo Bocudas, que existe desde 2019 com ações voltadas principalmente para as Mulheres, Charlene Salvatierra, ressaltou a importância da retomada das ações.

“Com a pandemia tivemos que diminuir nossas ações e agora estamos voltando com força total. E nada melhor do que ter um olhar empático para as mulheres migrantes, e por isso essa união de forças com a Pastoral, e nosso apelo para que todos possam fazer sua doação,” disse Charlene.

O lançamento oficial da campanha contou também com a participação de Silvia Aleticia, que faz parte da Pastoral do Migrante em Rio Branco.

“É muito importante quando a sociedade civil tem esse olhar empático para as causas sociais, e toda ajuda é bem-vinda para ajudar essas pessoas. E para isso basta dar uma olhada em casa e vamos encontrar o que doar e fazer alguem feliz,”finalizou.

E se você não pode doar, faça a divulgação da campanha e compartilhe nas redes sociais ou falem com suas vizinhas, filhas, comadres, cunhadas, amigas, enfim, com as mulheres com as quais convive ou se relacionam. Façamos com que esse gesto concreto possa fazer a diferença na vida de muitas mulheres nesse Natal.