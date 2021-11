Campeã aos 13 anos, sena-madureirense é promessa do Acre na prova dos três tambores

Aos 13 anos, a sena-madureirense Isabelly Vitoria já coleciona troféus na prova dos três tambores, uma das principais categorias das festas de peão com competição esportiva. A modalidade exige velocidade e coordenação motora excepcional por parte do cavaleiro ou da amazona.

No início deste mês, no último dia 6 de novembro, a adolescente levou mais um troféu pra casa, o oitavo. A prova foi realizada no Rancho Marca V5, em Sena Madureira.

Após mais uma vitória, a jovem acreana já pensa em alçar novos voos. “Tenho vontade de disputar torneios fora do Acre”, disse.