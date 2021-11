Campeonatos estaduais de 2022 começarão em semana de Data Fifa

Nesta quinta-feira (4/11), a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) apresentou o calendário da temporada 2022 aos clubes brasileiros. Previsto para começar a partir do dia 26 de janeiro, o início dos campeonatos estaduais será em uma semana de Data Fifa, informa o UOL.

No cronograma do calendário da CBF, chama atenção o pouco tempo que haverá entre o fim de uma temporada e o início de outra. Times como Atlético Mineiro e Athletico Paranaense só terminarão a temporada no dia 15 de dezembro. data da final da Copa do Brasil.

Nos dias 27 de janeiro e 1° de fevereiro, a Seleção Brasileira joga pelas eliminatórias sul-americanas contra Equador e Paraguai, respectivamente. Portanto, caso o técnico Tite queira até lá contar com atletas que atuem no Brasil, é provável que estejam em início de pré-temporada para adquirir forma física e técnica.

Uma das razões do calendário apertado é a Copa do Mundo Catar, que será disputada a partir do dia 21 de novembro do ano que vem. Com isso, a Série A do Campeonato Brasileiro 2022 começará em abril e terminará em 13 de novembro, enquanto a Copa do Brasil será disputada entre 23 de fevereiro e 19 de outubro.

Principal competição do continente, a Copa Libertadores da América terá início em 23 de fevereiro com a final sendo programada para 29 de outubro. Já a Copa Sul-Americana acontecerá entre 6 de abril e 1° de outubro. As finais da Recopa serão nos dias 9 e 16 de março.

Neste ano, o conflito de datas entre jogos de seleção e dos clubes têm gerado muita discussão. Clubes que cedem vários jogadores a seleções se sentem prejudicados ao entrarem em campo desfalcados de suas estrelas.

O Flamengo, por exemplo, solicitou a paralisação do Campeonato Brasileiro durante as datas Fifa, mas não teve seu pleito atendido. Os jogos do Rubro-Negro, no entanto, foram adiados em razão das convocações.