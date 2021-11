Candidata que chegou um minuto atrasada e perdeu o Enem por amamentar o filho ganha bolsas de estudo em faculdades

“Eu me senti muito triste. Acreditei que seria o fechamento de mais uma porta na minha vida.” O desabafo é de Débora Gomes, que perdeu o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 ao chegar com um minuto de atraso ao local de prova no Recife, porque estava amamentando um dos filhos (veja vídeo acima). Desde domingo (21), ela tem recebido uma “onda” de solidariedade e ganhou bolsas de estudo em cursinhos e faculdades privadas para não desistir do sonho de cursar medicina.

Débora tem 26 anos e mora em uma comunidade na Ilha de Joana Bezerra, na área central da capital pernambucana. Ela chegou ao prédio da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), no bairro da Boa Vista, no Centro da cidade, às 13h01, quando o portão tinha acabado de ser fechado.

“Eu cuidei dos afazeres domésticos e tive que dar de mamar ao meu filho antes de ir […] É muito complicado conciliar tudo ao mesmo tempo”, afirmou a mãe de Gabriel, de 5 meses, e de Rebeca, de 3 anos.

