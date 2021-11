Candidatos cobram convocação de efetivos na SEE e pasta diz que está providenciando contratação

Em denúncia anônima ao ContilNet, a fonte afirma que após o concurso efetivo da educação realizado em 2019 pelo Governo do Acre, a convocação dos candidatos efetivos não tem acontecido, e sim, o chamamento de candidatos que passaram em processos seletivos para o cargo provisório de professor.

“Queremos saber porque não estão chamando os efetivos que estão na mesma área e estão esperando ser chamados. Quase toda semana sai convocação de provisório e nada dos efetivos. O Governo fez concurso efetivo para educação em 2019 e em seguida fez vários seletivos”, diz a fonte, que não quis se identificar.

Em resposta, a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) afirma que na atual gestão já foram convocados 108 professores efetivos e na próxima convocação serão mais seis profissionais.

“Estamos com um processo tramitando para convocação de professores efetivos nas áreas que possuem banco, para atender as vacâncias abertas por motivo de aposentadoria, falecimento e/ou Exoneração”, explica a assessoria de comunicação da SEE.