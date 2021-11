Cantora acreana de MPB lança música e videoclipe de “Vingança” e é destaque na imprensa nacional

A cantora acreana Mayra Clara é destaque na imprensa nacional com o lançamento da canção “Vingança”. O single, que é o carro-chefe do álbum “MVB – Música Vingativa Brasileira”, saiu na última sexta-feira (05) em todas as plataformas digitais de streaming, acompanhado de um videoclipe oficial.

Nas redes sociais, a artista, que nasceu em Rio Branco (AC) e que mora desde os quatro anos em Recife (PE), relatou que está muito feliz em poder dar o primeiro passo a um projeto que contou com um financiamento coletivo do primeiro álbum da trajetória.

“Vingança é a canção abre alas do meu primeiro álbum, que ainda está em fase de pré-produção para gravação, e que tem como tema a ‘MVB – Música Vingativa Brasileira’. A música fala sobre querer (e precisar) de todas as forças do mundo para quando a pessoa amada for embora, deixar na mão”, disse.

A música foi escrita pelos compositores Marcelino Freire e Revoredo, e produzida por Ligia Fernandes, Aisha Lourenço e Erick Amorim. O clipe, por sua vez, já está disponível no YouTube, e conta com diversos comentários elogiando a versatilidade e identidade artística da cantora da nova geração da Música Popular Brasileira (MPB).

“ESTADO DE FELICIDADE E TRISTEZA AO MESMO TEMPO”

Nos stories, ela agradeceu o apoio das pessoas, disse estar muito grata, mas também lamentou a morte precoce da cantora Marília Mendonça, e disse que fez um enorme esforço para lançar a canção em um momento tão triste para a música brasileira.

“Foi bem difícil, um misto de alegria e tristeza assistindo a TV, chorei, fui dormir com dor de cabeça. Ela é uma referência, meu máximo respeito a essa artista. Tem muito do MVB nas músicas dela, eu me identifico muito. É uma perca precoce demais, é muito doloroso. Ela é muito gigante, um ser humano que todo mundo falava super bem. Toda vez que uma pessoa da classe artística morre, me toca demais.”, disse.

QUEM É MAYRA CLARA?

A artista começou a trilhar na arte desde os 10 anos, quando participou do grupo de música integrada Boca de Forno, do Conservatório Pernambucano de Música, de 2000 a 2003.

Com o fim do grupo, ela passou a fazer musicais infantis e passou a se apresentar em teatros e praças de Pernambuco, além de figurar em recitais de música popular e erudita.

Em 2020, ela lançou nas plataformas o Extended Play (EP) “Vingança é Prato que se Come em Forma de Canção”, em parceria com Amaro Freitas e Zeck Silva.

Já em 2021, com o projeto MVB, a artista pretende fazer releituras de canções da MPB “que tem como fio de ligação o mote da vingança, da volta por cima após uma desilusão amorosa”.