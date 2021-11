O tradicional Carnaval fora de época das Atléticas agitou o sábado (30) da capital acreana. O evento aconteceu no Maison Borges reunindo as atléticas Fúria, Destemida, Imperial, Sinistra, Strix e Detona. Veja os foliões que marcaram presença! As fotos são do colunista e fotógrafo James Pequeno.

Siga meu perfil no Instagram e acompanhe tudo que rola nos melhores eventos do Acre: @jamespequeno