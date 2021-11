Carretas bolivianas se envolvem em acidente em rotatória de Epitaciolândia

Duas carretas, sendo um tanque de combustível com placas da Bolívia, se envolveram em um acidente durante a tarde desta terça-feira, dia 23, na cidade de Epitaciolândia. Por pouco uma tragédia de grandes proporções poderia ter acontecido no local.

Segundo informações obtidas, a carreta modelo Volvo de cor verde, placas 5024XCX, invadiu a preferencial na rotatória da Praça Edmundo Pinto, quando o tanque modelo Scania, de cor vermelha, placas BA 02653, avançava na avenida Amazonas sentido centro da cidade, não conseguiu parar e bateu na lateral.

Imagens de segurança da Polícia Militar registrou o momento do impacto da carreta tanque que está vazio, contra o Volvo que invadiu a preferencial. O acidente poderia ter sido de proporções maiores caso estivesse cheio, além da via estar molhada fazendo com que a frenagem no local alcançasse cerca de quase 30 metros.

Os motoristas identificados pela equipe do Cifitran que chegou no local são; Calle Mamani Ronal (carreta verde) e Bernando Choque Zambrana (caminhão tanque), ambos habilitados para o transporte pesado e ninguém saiu ferido.

Após a batida, foram orientados para retirar os veículos do local para liberar a pista e o tráfego de veículo. Ambos entraram em acordo na presença da equipe do Cifitran, se responsabilizando pelo prejuízo entre as partes.

Em tempo, dezenas de carretas da Bolívia ficam estacionadas as margens da BR 317 e na antiga pista ao lado do estádio de futebol, esperando a liberação para entrar na cidade de Cobija, ou retornar para o País após descarregar as cargas, causando um grande tráfego no local.