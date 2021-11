Carta psicografada de Gabriel Diniz expõe despedida emocionante e um aviso inacreditável

Gabriel Diniz estava no auge da carreira quando sofreu um grave acidente aéreo. Mas, dois anos depois da sua morte, uma carta psicografada com a despedida dele veio à tona. O canal no YouTube ‘R-D Sinais do Fim’, divulgou detalhes desse recado.

“Ah, meu paizão. Minha mãe querida. Quanta saudade! Aqui eu [ Gabriel Diniz ] cheguei, juntinho com vocês. Creia que eu vim cantando, pois eu sei que a mãe sempre gostou de me ver feliz”, disse um trecho. Em seguida, o cantor supostamente entendia que era seu fim. “Meu paizão, aqui falo [ Gabriel Diniz ] para todos da família amada que aí eu deixei. Sei, meu pai, que infelizmente o o meu turno acabou. Mas apenas o turno porque eu continuo do lado de todos vocês. Do meu irmão, o Dudu do meu coração”.

Gabriel Diniz, o GD, estava voltando de um show para comemorar o aniversário de Karoline Calheiros, e no meio do caminho, a aeronave que ele se encontrava, teve um problema e caiu. O acidente parou o Brasil e milhares de fãs ficaram de luto.

Com a morte de Marília Mendonça no último dia 05, o nome de Gabriel Diniz voltou à tona. Para os fãs, a rainha da sofrência se reencontrou com o rapaz. O país chorou mais uma vez a perda de um grande artista.

CRISTIANO ARAÚJO TAMBÉM FOI LEMBRADO JUNTO DE GABRIEL DINIZ

Após a notícia do acidente de Marília Mendonça ser exposta, Cristino Araújo, vítima de um acidente de carro, também foi lembrado. Ele faleceu em 2015, enquanto Gabriel em 2019. O mais chocante dessas três mortes, é que ambos estavam no auge de suas carreiras. Sendo assim, o Brasil ficou desolado em todos os casos.