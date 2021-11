Casal suspeito de torturar criança autista de 8 anos é preso

Um homem de 57 anos e uma mulher de 59 anos foram presos na quarta-feira (17/11) suspeitos de lesão corporal contra um menino autista de 8 anos. Após desaparecer na noite de domingo (14/11), a criança foi encontrada desorientada e com marcas de agressão em um matagal no bairro Vila Barão, de Sorocaba, no interior de São Paulo.

A criança estava na casa que mora com a mãe, no mesmo bairro, e disse a ela que queria uma caneta para desenhar. Em seguida, a mãe notou o desaparecimento do filho.

Segundo a polícia, o menino estava andando em uma rua do bairro quando observou que uma câmera de monitoramento residencial estava torta. A criança autista, que tem fascínio pelo equipamento, tentou endireitá-lo quando foi abordada pelo morador do local, que o levou para dentro da casa e praticou a tortura.

“O casal torturou a criança na tentativa de fazê-la confessar quem teria mandado ela [supostamente] furtar o equipamento”, explicou o delegado Fabricio Lopes Ballarini. Após as agressões, o homem usou a sua camionete para abandonar a criança ferida em um matagal no mesmo bairro.

Leia mais em Metrópoles.