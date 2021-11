Casca de pipoca prende em dente e bombeiro precisa de cirurgia no coração

O bombeiro inglês Adam Martin, 41 anos, foi parar no hospital e precisou de uma cirurgia cardíaca após uma casquinha de milho de pipoca ficar presa em seu dente. O caso aconteceu em Cornwall, no Reino Unido.

Para o jornal local Cornwall Live, o bombeiro contou que ficou incomodado com o milho preso no dente. Tentando se livrar do incômodo, ele cutucou a gengiva com uma tampa de caneta, um pedaço de arame e um prego.

Já sem o milho preso na gengiva, Adam começou a sentir fortes dores, apresentando sintomas de gripe, como suor, fadiga e dores de cabeça. Sem indicação sobre o motivo dos sintomas, o bombeiro foi ao hospital.

Quando foi examinado, recebeu o diagnóstico de sopro no coração em consequência de uma infecção bacteriana, como endocardite, que é uma inflamação das estruturas internas do coração, causada por um agente infeccioso.

“Os médicos me disseram que, se eu não tivesse ido ao pronto-socorro, poderia ter morrido em três dias”, contou Adam ao jornal.

A história foi compartilhada no Facebook pela esposa de Adam, Helen, com o objetivo de alertar as pessoas sobre a infecção. “Sua gengiva é uma entrada para bactérias no seu coração. A qualquer sinal de dor de dente, sangramento ou abscesso, vá a um dentista!”

“Se eu tivesse ido ao dentista logo no início, nada disso teria acontecido. Foi a pior experiência da minha vida”, declarou o bombeiro que, atualmente, passa bem.