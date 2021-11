Céline Dion mandou construir mansão para cuidar de saúde debilitada

A mansão de Céline é estimada em US$ 1,2 milhão, cerca de R$ 6 milhões. De acordo com a revista Hello!, a cantora teria feito essa escolha com o propósito de se aproximar das escolas particulares e das atividades de seus filhos, René Charles, Eddy e Nelson.

A casa inclui uma piscina enorme e espaço ao ar livre, três quartos grandes, suítes, sala de entretenimento, bar e acesso a um campo de golfe semi-privativo.