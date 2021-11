Centro de Especialidades Odontológicas retoma consultas e procedimentos

Promover assistência médica é uma garantia preconizada na Constituição Federal de 1988, e a Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), em Rio Branco, tem realizado mudanças estruturais para ofertar um serviço adequado para os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Assim, o serviço do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) está funcionando regulamente, desde o início deste mês.

O serviço significa saúde e bem-estar para todos os acreanos que necessitam de atendimento bucal especializado. O ambulatório odontológico atendeu antes da reinauguração, em outubro deste ano, uma média de 702 consultas, e realizou 1.285 procedimentos odontológicos. De modo que os consultórios, o laboratório de próteses e os equipamentos novos proporcionarão dinâmica mais positiva dos trabalhos diários, um avanço que beneficiará muitos pacientes da rede pública estadual do Acre.

“A equipe está contente, pois o CEO foi contemplado com inúmeros aparelhos e materiais odontológicos, de maneira que a Sesacre [Secretaria de Saúde do Acre] participou de maneira ímpar para que pudéssemos conseguir concluir o novo CEO. Ações como essas concretizam as políticas públicas estabelecidas na Constituição Federal”, disse o presidente da Fundhacre, João Paulo Silva.

O CEO está de casa nova, o setor conta com as especialidades de periodontia (gengivas), endodontia (tratamento de canal), cirurgia buco maxilo facial (exodontias de ciso, diagnóstico de câncer bucal), prótese dentária e atende os pacientes com necessidades especiais.

Entre os atendimentos que já estão seguindo o fluxo regular de agendamentos e consultas, o especialista buco maxilo facial já realizou procedimentos como a remoção cirúrgica de ciso. Na rotina desse especialista, há também o diagnóstico de lesões de boca que são sinais do corpo para problemas grave na cavidade bucal, como um câncer de boca.

Os sintomas da doença surgem de forma silenciosa e, pelo fato de não haver dor, a pessoa pode demorar para buscar tratamento. Os indícios do câncer de boca podem variar de acordo com o grau da evolução da doença, sendo o primeiro sinal: ferida ou aftas na cavidade bucal que não cicatrizam em 15 dias.

“Esse tipo de ferimento é diagnosticado pelo cirurgião buco maxilo facial, não só as lesões malignas, mas também benignas, que têm bastante prevalência no Acre, isso ocorre devido os hábitos de tabagismo e etilistas, isto é, o consumo periódico de bebidas alcoólicas”, disse o cirurgião buco maxilo facial da Fundhacre, Eldon Gunttenberg.

“A revitalização do setor com 8 salas pretende otimizar o serviço, com o intuito de potencializar os atendimentos para o bem social do povo acreano”, disse a coordenadora-geral do CEO, Christiane Lopes.

O ato de cuidar dos dentes é essencial para ter uma vida saudável. As pessoas vivem uma rotina acelerada e muitas vezes adiam a visita ao dentista, o que é prejudicial ao organismo. Como a saúde bucal influencia na saúde em geral, as crianças, adolescentes, adultos e idosos precisam manter uma disciplina no cuidado com os dentes, isso é primordial também para a saúde do coração e dos pulmões.