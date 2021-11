Centro Integrado de Segurança Pública de Mâncio Lima será entregue em 2022

A equipe da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) visitou a obra do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) em Mâncio Lima, na última semana. A ação está sendo executada pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e conta com recursos de mais de R$ 1,2 milhões e irá concentrar o trabalho das forças de segurança em um único local, o que trará melhorias nas condições de trabalho dos servidores e proporcionará mais segurança à população.

A intervenção conta com a reforma do antigo prédio da Delegacia-Geral de Polícia do município. De acordo com o gestor da Seinfra, Cirleudo Alencar, a previsão é que a obra seja concluída até o primeiro trimestre do próximo ano.

“Será uma delegacia com estrutura totalmente nova e modernizada que irá atender toda a população de Mâncio Lima. Viemos fazer essa visita técnica para acompanhar o andamento da obra e constatamos que está em estágio avançado”, destacou.

No início de 2020, o Cisp de Acrelândia passou por melhorias e foi totalmente reformado, o que possibilitou condições adequadas para os servidores e a população. O investimento foi de aproximadamente R$ 240 mil, fruto de recurso próprio da Sejusp.