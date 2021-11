Liderada pela advogada Ocilene Alencar e e Marcus Paulo, a chapa “Uma Ordem para Todos”, venceu a eleição da Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil- OAB/AC em Cruzeiro do Sul. Com 49 votos válidos, a presidente e o vice vão comandar a Subseção Vale do Juruá no triênio 2022-2024.

A chapa “Muitas Vozes, uma só OAB Juruá” recebeu 42 votos. Houve um voto nulo, nenhum voto branco e 13 abstenções.