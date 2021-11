Chapa 7: Rodrigo Aiache vence eleições e é o novo presidente da OAB/AC para o triênio 2022/2024

Terminou a apuração e com 798 votos válidos (54%), a Chapa 7 é a vencedora das eleições da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/AC), que ocorreu nesta sexta-feira (19). Pelo triênio 2022/2024, o advogado Rodrigo Aiache Cordeiro, ao lado da vice-presidente Socorro Rodrigues, vai comandar a maior classe de carreira jurídica do país.

Ele concorria contra Erick Venâncio, que disputava a reeleição. No Instgram, o eleito publicou a vitória com a legenda: “Obrigado, senhor”.



Conheça Rodrigo Aiache Cordeiro

Graduação em Direito pela Universidade Federal do Acre, Rodrigo possui especialização em Direito Processual Civil pela PUC/SP e em Direito Tributário pela Unama e mestrado em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Atualmente, é advogado e sócio proprietário do escritório Rodrigo Aiache Advogados.

Veja vídeo da comemoração dos apoiadores da Chapa 7: