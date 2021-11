Cheia do caeté cobre ponte construída recentemente pela Prefeitura

Uma ponte de madeira que foi construída neste ano pela Prefeitura de Sena Madureira amanheceu na manhã desta segunda-feira (29), coberta pelas águas do rio caeté. A travessia fica no porto da comunidade Boca do caeté e estava sendo utilizada pelos moradores também de alguns ramais.

Na semana passada, o representante da Defesa Civil em Sena, Carlos Dávila, chegou a alertar os ribeirinhos para o risco de algum acidente no local, mas, felizmente, nada de grave foi registrado.

Antes da implantação da ponte, uma balsa estava sendo usada para a travessia no local. Agora, com a ponte submersa a passagem é feita somente por meio de embarcações.