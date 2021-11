Chiclete anti-Covid promete bloquear entrada do vírus na boca

Cientistas da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, desenvolveram um chiclete experimental que poderá ser usado para conter a transmissão do novo coronavírus quando uma pessoa infectada estiver respirando, falando ou tossindo sem máscara.

A goma de mascar tem sabor convencional e pode ser guardada por anos em temperatura ambiente sem prejudicar sua função. Os pesquisadores acreditam que o uso dela aumentará os benefícios das vacinas e poderá ser útil, especialmente, em países onde os imunizantes ainda não estão disponíveis para a população.

O chiclete também poderá ser usado como proteção por profissionais de saúde que lidam constantemente com pacientes e precisam retirar suas máscaras durante procedimentos de avaliação.

“Goma de mascar com proteínas que prendem o vírus oferece uma estratégia geral acessível para proteger os pacientes da maioria das reinfecções orais do vírus através da redução de volume ou minimizando a transmissão para outras pessoas”, explicam os autores do estudo.

