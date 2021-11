Cidade do AC está entre as 75 do país que não registraram mortes ou casos de Covid nos últimos 3 meses

De acordo com o núcleo de análise de grande volume de informações do Metrópoles, com base nos dados do Ministério da Saúde, uma cidade do Acre está entre as 75 do Brasil que não registraram mortes nem casos de Covid nos últimos 3 meses.

O município de Manoel Urbano, com pouco mais de 9.700 habitantes, se mantém na marca dos 907 infectados, além de 14 óbitos pela doença, há pelo menos 90 dias.

O Estado do Maranhão tem o maior número de cidades (27) que parecem ter deixado a covid-19 para trás.

Os cientistas atribuem o recrudescimento da pandemia que já fez mais de 600 mil vítimas fatais em todo o Brasil ao avanço da imunização.

O Acre tem a maior queda no número de novas mortes registradas pela doença, é o que aponta o consórcio nacional de veículos de imprensa. A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) afirma que o Estado é também o que possui o menor número de pessoas internadas nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI).