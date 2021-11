Cientistas explicam por que alguns morrem de Covid e outros não

Cientistas da Universidade de Oxford, no Reino Unido, identificaram uma gene humano que dobra o risco de morte após a infecção pelo novo coronavírus. A descoberta, anunciada nesta sexta-feira (5/11), pode ajudar no desenvolvimento de tratamentos mais eficazes para as pessoas que possuem o gene.

De acordo com a pesquisa publicada na revista Nature Genetics, cerca de 60% das pessoas com ancestrais do sul da Ásia e 15% das pessoas de ascendência europeia carregam o gene LZTFL1, de alto risco para a doença.

