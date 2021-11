Cinco times brigam por duas vagas na Série B de 2022 na rodada final da Terceirona; veja cenários

A vitória contra o Paysandu colocou o Belo no G-2 da chave. Com isso, o clube paraibano só depende de si para garantir o acesso. Para que ele aconteça sem grandes emoções, os três pontos contra o Ituano, em Itu, no próximo sábado, dão essa garantia ao time. Caso isso não aconteça, o Botafogo-PB vai precisar cruzar os dedos para que o Criciúma não o ultrapasse na tabela de classificação. Entenda:

Os catarinenses chegam à rodada final com a preocupação de não ter a situação sob seu controle. Isso porque o time novamente não venceu, tropeçou contra o Ituano, empatou jogando em casa e, de quebra, acompanhou a vitória do Botafogo-PB. A soma disso tudo resultou na saída da equipe do G-2. Dois pontos atrás do Belo, outra coisa, que não seja uma vitória, não interessa. E, mesmo assim, o êxito pode não ser suficiente. Entenda:

Em caso de vitória e êxito do Botafogo-PB: Belo segue no G-2 e se garante na Série B do próximo ano;

Belo segue no G-2 e se garante na Série B do próximo ano; Em caso de vitória e empate do Botafogo-PB: como os dois times estão igualados no saldo de gols, uma vitória simples faz com que o Tigre desempate esse critério e se classifique;

como os dois times estão igualados no saldo de gols, uma vitória simples faz com que o Tigre desempate esse critério e se classifique; Em caso de vitória e derrota do Botafogo-PB: Criciúma se garante na segunda divisão, em 2022.

Já eliminado, o Papão da Curuzu não tem mais chance de classificação, mas resultado contra o Criciúma pode ser crucial para definir o segundo acesso da chave.

RODADA FINAL:

06.nov | 17h | Ituano x Botafogo-PB (Novelli Júnior)

06.nov | 17h | Paysandu x Criciúma (Curuzu)

GRUPO D

Com a emoção de um acesso conquistado nos instantes finais, na vitória por 2 a 1 contra o Manaus, no último sábado, o Gavião-Carcará já está garantido na Série B e também na final da competição nacional. O adversário será o Ituano ou o Botafogo-PB, que fazem confronto direto no próximo sábado, em Itu.