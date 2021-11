Cinemas e streaming: veja as estreias desta semana

Para os fãs de produções nacionais a Netflix lança o filme Amor Sem Medida, estrelando Juliana Paes como uma advogada e Leandro Hassum no papel de um cardiologista. A comédia tem foco na diferença de altura entre os dois personagens, que formam um casal na ficção.

As produções natalinas também começam a ganhar mais espaço. A Princesa e a Plebeia: As Vilãs também Amam e Um menino chamado Natal entram no catálogo da Netflix, enquanto Esqueceram de Mim 4 estreia na plataforma do Disney+.

Confira mais opções

Cinema

Noite Passada em Soho

Uma jovem apaixonada por moda consegue voltar à decada de 1960, contudo, a Londres dessa década pode não ser o que parece.

Ghostbusters – Mais Além

Uma mãe se muda para uma cidade do interior com seus filhos e descobre uma conexão com os Caça-Fantasmas originais e o legado de seu avô.

Nina

Acusado de um crime, um delegado precisa provar sua inocência enquanto cuida da filha, mas o investigador fará de tudo para colocá-lo na cadeia.

A Crônica Francesa

Jornalistas americanos cobrem as notícias européias em uma França pós Segunda Guerra.

8 Presidentes 1 juramento – A história de um tempo presente

Um documentário sobre os presidentes do Brasil.

Galeria Futuro

A beira da falência da loja que trabalham, Valentim, Kodak e Eddie recebem uma proposta milionária para tranformar o local em uma igreja evangélica

Um Dia Para Sempre!

Zazie foi convidada para o casamento do melhor amigo, mas ele vai se casar com a inimiga dela, Franziska. Em uma tentaiva falha de sabotar o casamento, Zazie ficou presa em um loop temporal, tendo que reviver o mesmo dia todas as vezes e tentar impedi-lo de acontecer.

Enquanto Houver Amor

Um marido pretende deixar a esposa após um casamento de vinte e nove anos, surpreendendo a toda a família.

Sol

Recém separado e sem nenhuma conexão com a filha, um pai tem que viajar com ela para o interior do país para que ele conheça o pai que o abandonou quando criança.

Netflix

Amor Sem Medida

Uma advogada se apaixona por um cardiologista simpático. Só que ela é alta e ele não. Será que ela vai conseguir provar que o amor não tem tamanho?

tick, tick…BOOM!

Prestes a completar 30 anos, um compositor promissor lida com o amor, a amizade e a pressão para criar algo incrível antes que o tempo acabe.

Ferida

Depois de passar muito tempo afastada do filho, uma ex-lutadora de MMA decadente recebe sua última chance de voltar aos ringues e recuperar a carreira.

A Princesa e a Plebeia: As Vilãs também Amam

Para recuperar uma valiosa relíquia de Natal, a rainha Margaret e a princesa Stacy pedem a ajuda de Fiona. Só que dessa vez, a sósia vem com um charmoso ex a tiracolo.

Um menino chamado Natal

O determinado Nikolas queria encontrar o pai, mas acabou se deparando com uma terra mágica habitada por duendes – e retronará para casa com um presente incrível.

Ama-me

Acompanhado por um carcereiro, um prisionero é autorizado a viajar até sua cidade natal para reencontrar a filha. Mas um acontecimento trágico atrapalha seus planos.

Rocketman

Em reabilitação, Elton John relembra suas origens humildes, as músicas atemporas e os momentos de inspiração e excesso. Baseado em sua verdadeira história.

Disney+

Leyenda de La Llorona

Baseado em uma famosa lenda mexicana, um grupo de crianças deve deter o fantasma de uma mulher cuja culpa pelo afogamento de seus próprios filhos a leva a sequestrar jovens que vagam pela floresta à noite nesta aventura animada em espanhol com legenda.

Becoming Cousteau

Um olhar sobre a vida, paixões, realizações e tragédias em torno do famoso explorador e ambientalista Jacques Cousteau, com filmagens de arquivo recentemente restauradas.