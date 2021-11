City domina, leva susto, mas vence o PSG de virada em Manchester

A vitória por 2 x 1 garante o City nas oitavas de final da Champions League. A equipe azul de Manchester chega aos 12 pontos. O PSG, também classificado, estaciona nos 8. Leipzig e Club Brugge, ambos com 4, não têm mais chances de classificação.

PSG é derrotado pelo City. Qual será o futuro do comando técnico da equipe? Zidane ou Pochettino?

O início do 1º tempo foi de bastante intensidade para ambas as equipes, marcando a saída de bola e explorando a saída de bola adversária. À medida que o tempo passou, no entanto, o Manchester City passou a comandar mais as ações, tocando a bola com paciência, tornando o PSG um mero espectador no duelo. Apesar do domínio, os comandados de Pep Guardiola não conseguiram abrir o placar, com a bola parando na defesa francesa e na trave, após um chute de Gundogan, talvez a melhor oportunidade inglesa no jogo.

Em uma rara bobeada do meio-campo do City, Neymar roubou a bola e saiu em velocidade no contra-ataque. O camisa 10 tocou para Mbappé, mas o atacante bateu por cima do gol de Ederson, desperdiçando a melhor chance da equipe francesa de sair do sufoco.

2º tempo

Apesar do amplo domínio do City, foi o PSG que abriu o placar, logo aos 4 minutos do 2º tempo, e com grande participação do trio. Neymar fez porta-luz, Paredes encontrou Messi, que passou para Mbappé na direita. O camisa 7 bateu rasteiro, forte, entre as pernas de Ederson.

O City, no entanto, não esmoreceu e foi buscar o empate. Aos 17, Rodri cruzou uma bola certeira para Kyle Walker. O lateral conseguiu alcançar e cruzou rasteiro. Gabriel Jesus não conseguiu desviar, mas a bola encontrou Raheem Sterling, que não perdoou.

Se Gabriel Jesus desperdiçou a primeira oportunidade, o brasileiro não falhou na segunda. Em grande jogada, Gundogan tocou na direita para Mahrez, que cruzou para a área. Bernardo Silva dominou e deu um passe açucarado para o camisa 9 apenas empurrar para o gol.