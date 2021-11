Closet Tropical lança nova coleção “Os 7 estilos universais” neste sábado, com coquetel especial

A loja Closet Tropical promove no próximo sábado (20), em Rio Branco, o lançamento da sua mais nova coleção, com o tema ‘Os 7 estilos universais’.

As peças femininas que vão desde vestidos e calças até camisetas e saias serão expostas das 10h às 18h, em um coquetel especial.

Os sete estilos universais são o Natural Esportivo, Tradicional, Refinado, Romântico, Criativo, Sexy e Dramático Urbano.

O evento contará com a participação da consultora de moda Erica Araújo e da maquiadora Cármem Balado, além de sorteio de testes de coloração pessoal, de um kit Brix no valor de R$ 300, um voucher no mesmo valor e uma maquiagem profissional.

Confira alguns modelos: