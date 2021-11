Com 76% do Luz Para Todos já realizado, Energisa ainda vai fazer 500 ligações por mês para cumprir objetivo do ano  

O último bimestre de 2021 chega com um grande desafio para os trabalhadores que estão na linha de frente do Luz Para Todos, programa do governo federal de universalização da energia elétrica, que é desenvolvido pela Energisa, em Rondônia. A empresa já cumpriu 76% do planejado, porém, ainda fará 500 novas ligações por mês para concluir o objetivo do ano.

Segundo Alfredo João de Brito, gerente de construção da concessionária do estado, chegar até as localidades nem sempre é fácil, especialmente levando consigo todo o material necessário para construir redes de energia. Caminhões carregados com postes, bobinas de cabos e transformadores desbravam estradas que poucos conhecem. “Estamos chegando até pequenas comunidades em que as pessoas esperavam há muito tempo pela energia. As frentes de trabalho estão em todo estado, do sul ao norte, e percorrendo o Rio Madeira”, frisou.

Aumentar a quantidade de famílias com energia elétrica é uma das vertentes do projeto Transformação, que a Energisa traçou para Rondônia com investimento de R$ 1,7 bilhões em três anos. Nesse período, mais de 9 mil famílias da área rural serão atendidas através do Luz Para Todos. Famílias como a de Fabiana Pires, agricultora da linha 23 em Costa Marques, que precisava de energia para ligar bomba d’água para irrigar sua plantação e cuidar da criação de animais. Ou como a de Cláudio da Silva que agora tem energia de qualidade para ligar os refrigeradores e armazenar as polpas de frutas para vender. Acesse www. energisajuntos.com.br/ro ou canal da Energisa no YouTube e confira.

Histórias reais que incentivam Brito e sua equipe para cumprir o objetivo de 2021 e já montar o planejamento para 2022. “Rondônia tem um grande potencial no campo e vamos contribuir para que esse desenvolvimento aconteça, levando energia para o pequeno e grande produtor”, afirmou.

A concessionária orienta que, para solicitar a ligação de energia, o proprietário do imóvel ou representante da comunidade deve entrar em contato com a Energisa apresentando a documentação necessária e endereços dos interessados. A instalação é gratuita para unidades com carga até 50 kV.

Canais de atendimento Energisa:

· Call center: 0800 647 0120 – atendimento 24 horas por dia

· Whatsapp GISA: 69 9 9358-9673

· Aplicativo Energisa ON

· www.energisa.com.br