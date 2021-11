Com chuvas intensas, nível do Rio Acre volta a subir e órgãos fazem alerta para os próximos meses

Após as últimas chuvas que atingiram a capital Rio Branco e parte do interior do Estado nesta segunda (15) e terça-feira (16), o nível do Rio Acre voltou a subir.

De acordo com o último boletim da Defesa Civil, o afluente chegou a marca dos 2,40m, às 6h desta terça – 35 cm a mais do que o registrado no dia anterior.

O volume de chuvas das últimas 24 horas é de 11,0mm.

O rio ainda está distante da cota de alerta, que é 13,50m, e da cota de transbordamento, que é 14,00m.

A Defesa Civil de Rio Branco e o Corpo de Bombeiros alertam que as chuvas devem se tornar mais intensas a partir de 2022, quando o Acre poderá enfrentar grandes enchentes.