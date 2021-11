Com exceção da Segunda Regional, Rio Branco apresenta redução nos índices de roubos, diz relatório

Em relatório divulgado pelo Observatório de Análise Criminal do Ministério Público do Acre (MPAC), a capital Rio Branco apresentou uma redução de 4% de janeiro a outubro de 2020 no número de roubos consumados e tentados em comparação com o mesmo período do ano passado.

Os gráficos dispostos no relatório mostram que em 2021, 3.523 roubos foram registrados, com uma diferença de 147 notificações, tendo em vista que em 2020 os números chegaram a 3.670.

Ainda segundo o informativo, os roubos aconteceram com mais frequência na 1ª regional na quarta, quinta e sexta-feira; na 2ª no sábado, sexta e terça-feira, e na 3ª regional na quinta e sexta-feira.

Além disto, apenas a Segunda Regional apresentou aumento em comparação com 2020. Os números foram de 1.110 para 1.230 em 2021, representando um percentual de 10,8%.

De janeiro a outubro, os únicos meses em que se apresentou uma crescente no quantitativo de roubos em Rio Branco foram em maio, que saltou de 308 em 2020 para 359 em 2021, e em julho, de 308 para 318 no mesmo período.

Até mesmo os horários foram detalhados no relatório. Historicamente, observa-se que horários de pico, bem como o período noturno, são os que as pessoas estão mais suscetíveis ao roubo.

“A grande maioria dos roubos ocorre no período entre as 18 e 22 horas. Ressalta‐se que no período de janeiro a outubro de 2021, as horas de maiores incidências de roubos foram, pelo período da manhã, às 06 horas, 10 horas e 11 horas, pelo período da tarde, às 12 horas e 15 horas e, pelo período da noite, das 18 horas às 21 horas”, diz o informativo.

Segundo dados do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp), que traz um levantamento dos dez bairros da cidade em que mais houveram ocorrências de roubo, os três bairros com o maior número de ocorrências na 1ª Regional foram Bosque (159), Sobral (141) e Centro (106). Na 2ª, Belo Jardim I e II/Cidade do Povo (338), Areial (173) e Vila Acre (121) preenchem o top 3. Na 3ª, estão Alto Alegre (58), Placas (45) e Xavier Maia (33).