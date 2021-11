Com investimento superior a R$ 1,5 milhão, Aleac moderniza tecnologias de transmissão das sessões e reuniões

Com investimento superior de R$ 1.500,000,00, a Assembleia Legislativa do Acre inaugurou nesta terça-feira (9) um sistema que moderniza a transmissão das sessões da Aleac que ocorrem pelo YouTube.

Após o longo período de pandemia, onde toda a comunicação e as sessões parlamentares tiveram que se reinventar com o uso da tecnologia para que as reuniões continuassem acontecendo de forma virtual. Agora, mesmo com o retorno presencial, as sessões continuam sendo transmitidas de forma virtual pelo canal da Aleac no YouTube. Com a modernização, as reuniões de comissões também poderão ser acompanhadas virtualmente.

“Quero agradecer a Deus e todos que contribuíram, meus colegas deputados que, com nossa união conseguimos essa revolução tecnológica que durante a pandemia se mostrou tão essencial e mesmo presencial estamos hoje mais forte ainda com essa tecnologia e tenho certeza que cada vez mais vamos evoluir”, destacou o presidente da Casa, deputado Nicolau Júnior (Progressistas).

Veja lista de todos os equipamentos adquiridos:

– Painel digital de última geração com o tamanho de 5mt x 2,50 para transmissão ao vivo, apresentação de dados, audiências pública com participação da sociedade;

– Central de transmissão com câmaras PTZ (com funcionalidades e tecnologias em rede IP). robóticas para o plenário e sala de comissões;

– O termo PTZ significa Pan – Tilt – Zoom e são as características de movimentação de uma câmera;

– Os recursos VPTZ utilizam as tecnologias mais recentes e em alta resolução para controle do PTZ de forma virtual, o que permite um software gerenciar a movimentação da câmera de forma rápida e sem necessidade do uso de configurações físicas;

– Monitores em todos os andares para acompanhamento das sessões e informações internas da Aleac;

– Mesa de som digital que comporte todos os microfones e de mais qualidade no áudio;

– CPU com software para captação da sessão e conversão para as redes sociais, onde a imprensa os poderes e a população possam acompanhar os trabalhos da casa ao vivo.

Fotos: Jardy Lopes/ContilNet