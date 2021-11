Com médicos em greve, quatro unidades de Saúde de Rio Branco estão sem atendimentos

Quatro unidades de saúde estão sem atendimentos médicos nesta sexta-feira (26), em Rio Branco. O motivo é a greve dos médicos continua na Capital. A paralisação foi deflagrada no último dia 8 de novembro, e 10% dos profissionais estão parados, atendendo ao percentual exigido pela Justiça.

As unidades que estão com atendimento são a Barral e Barral, Ary Rodrigues, no bairro 6 de agosto, , e dos bairros Calafate e São Francisco, todas administradas pela Prefeitura de Rio Branco.

Greve