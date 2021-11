Com menos de 2% das UTIs ocupadas, AC tem maior queda no número de novas mortes por Covid-19

Com nenhuma notificação de óbito por covid-19 nas últimas 24 horas, o Acre voltou a registrar a maior queda do país no número de pessoas que morreram em decorrência da doença, de acordo com o consórcio brasileiro de veículos de imprensa.

A diminuição de 100% é uma variação da média dos últimos 7 dias em relação à média de duas semanas atrás.

A situação é a mesma para outros 18 Estados e o Distrito Federal. Três unidades estão em estabilidade e outras 3 em alta.

Nesta terça-feira (2), Dia de Finados, o Acre também não registrou novos casos de infecção pelo vírus.

Apenas 1,43% dos leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) estão ocupados, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre). O percentual de leitos clínicos comuns é ainda menor: 0,79%.

Em todo o Estado, o número de pessoas infectadas chegou a 88.050. A quantidade oficial de mortes por Covid-19 permanece em 1.845.