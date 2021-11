Com morte de Marília Mendonça, últimas palavras de pilotos em acidentes aéreos viralizam; calma de um deles é impressionante

Após o anúncio da morte de Marília Mendonça, um suposto áudio com a fala do piloto do avião em que estava Marília Mendonça acabou viralizando nas redes sociais. A mensagem foi repassada no Twitter, Facebook, WhatsApp, mas, segundo o portal G1, é mais uma fake news.

Esse áudio, na verdade, é de uma conversa entre piloto e copiloto de um voo que caiu há cerca de 15 anos. Esta não é a única fake news sobre a morte da cantora que está sendo compartilhada na web, por isso os fãs precisam tomar cuidado com as mensagens recebidas.

Nesta fake news do áudio, a mensagem diz que se trata de uma gravação da última conversa do piloto da aeronave que caiu na tarde desta sexta-feira (05), no interior de Minas Gerais, resultando na morte da Rainha da Sofrência e todos os demais ocupantes do avião.

O áudio mostra a conversa de um piloto que estava em um avião da Gol em 2006, que caiu no Mato Grosso, matando dezenas de pessoas. Décio Chaves é o nome do piloto que estava no comando do jato Legacy, e Thiago Jordão era o copiloto.

A Cemig já confirmou que a aeronave com Marília Mendonça atingiu um cabo de alta tensão e logo em seguida caiu próximo a uma cachoeira. O bimotor foi fabricado em 1984 e partiu de Goiânia, levando a cantora para mais um show, mas caiu a cerca de 2 quilômetros do aeroporto.

Algumas testemunhas disseram que o avião ‘rasgou’ os fios de alta tensão que estavam em uma torre. Há alguns meses, outros pilotos relataram aos órgãos aéreos que estes cabos estavam atrapalhando o pouso, mas infelizmente nada foi feito.

Áudios de pilotos minutos antes de acidentes:

Você já tentou imaginar o que se passa na cabeça de um piloto quando o avião está prestes a colidir com o solo? Hoje em dia, o transporte aéreo é muito mais seguro até mesmo que os transportes realizados com automóveis, chega-se a está conclusão com base em uma ideia muito simples.

A cada minuto centenas ou até milhares de carros podem estar sofrendo um acidente, diferente de aeronaves como aviões, que caem no máximo 3 por ano. Hoje iremos mostrar as últimas palavras dos pilotos antes da queda da aeronave.